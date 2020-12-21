رغم تفشي سلالة جديدة لكورونا.. مصر: لا تعليق للطيران

نفت وزارة الطيران المدني المصرية توقيف حركة الرحلات الجوية في المطارات المصرية، في ظل تعليق العديد من دول العالم الرحلات، بسبب ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام في مصر، باسم عبدالكريم، أن الحركة الجوية في المطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم.

ونفى عبدالكريم، صحة ما أثير على بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدني في جمهورية مصر العربية، مهيبًا بالجميع بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية في الوزارة عند تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني وتوخي الحذر في نشر بيانات غير دقيقة تعمل على إثارة البلبلة.

وعلقت العديد من الدول حركة الطيران إثر تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا أسرع انتشارا في بريطانيا، وسط فرض إجراءات احترازية.

وأعلنت السعودية مساء الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية، مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًا على أراضي المملكة، حيث سيسمح لها بالمغادرة.

كما أعلنت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران، مساء الإثنين تعليق رحلات الركاب بشكل فوري بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية ومسقط في سلطنة عمان والكويت وذلك بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر.