روسيا تختبر أول طائرة ركاب بمحركات محلية الصنع منذ الحقبة السوفيتية‎ (فيديو)

اختبرت روسيا، اليوم الثلاثاء، طائرة ركاب جديدة بمحركات محلية الصنع للمرة الأولى منذ الحقبة السوفيتية، وذلك في بداية ما تأمل أن يكون إحياءً لصناعة الطيران المدني لديها بهدف منافسة بوينج، وإيرباص.

وأقلعت الطائرة (إم.سي-21) المتوسطة المدى من مطار في سيبيريا تدفعها محركات (بي.دي-14) المروحية التوربينية المصنوعة في روسيا.

وكانت الطائرة قد حلقت لأول مرة في، مايو / أيار العام 2017، لكن بمحركات أمريكية الصنع.

والطائرة (إم.سي-21) من صنع شركة ”إركوت“ التابعة لشركة الطائرات المتحدة، بينما تولت شركة المحركات المتحدة صنع المحركات، وتملك الأغلبية في تلك الشركات جميعًا شركة ”روستك“ لصناعات الفضاء والدفاع المملوكة للدولة.

وقالت شركة الطائرات المتحدة:“إن الطائرة نفذت سلسلة اختبارات طيران في رحلة أولى مدتها ساعة و25 دقيقة“.

وكان الاتحاد السوفيتي يصنع أغلب طائرات الركاب التي يستخدمها هو والدول الحليفة له، لكن بعد انهيار الشيوعية أوقفت شركات الطيران -إلى حد بعيد- أساطيلها من طائرات توبوليف، وإليوشن، واعتمدت على طائرات من إنتاج بوينج، وإيرباص.