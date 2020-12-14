أبوظبي تستعد لفتح أبوابها أمام سياح مجموعة من "الدول الآمنة"

تخطط أبوظبي لإعادة فتح أبوابها أمام السياح بحلول أوائل يناير/ كانون الثاني القادم، تزامنا مع تخفيفها الإجراءات الاحترازية جراء أزمة فيروس ”كورونا“، حيث تتطلع إلى التعافي من الوباء.

وستفتح العاصمة الإماراتية أبوابها للسياح من مجموعة الدول التي تعتبرها آمنة، مع تحديث القائمة كل أسبوعين، وفق تصريح لمسؤول في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لـ“بلومبيرغ“.

وقال المسؤول إن الجدول الزمني لإعادة الافتتاح قد يتغير، فيما سيُطلب من سياح البلدان ذات درجات الأمان المنخفضة الحجر الصحي مدة 14 يوما.

وكانت الإمارات قد أعلنت سابقا عن تسجيلها لقاح ”سينوفارم“ الصيني رسميا، بعد ثبوت فاعليته بنسبة 86%، ما يعني بدء استخدامه مطلع العام القادم، الأمر الذي سيسمح بانتعاش الاقتصاد الإماراتي.

ومع إعلان الإمارات تسجيلها اللقاح الصيني، أعلنت أبوظبي أنها ستستأنف جميع أنشطتها الاقتصادية والسياحية والثقافية خلال أسبوعين.