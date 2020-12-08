"الاتحاد للطيران" تطلق أول برنامج تعويض كربون في الشرق الأوسط

أعلنت شركة ”الاتحاد للطيران“ الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أول برنامج تعويض كربون في الشرق الأوسط، حيث التزمت بشراء تعويضات الكربون، للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على متن طائرتها ”جرينلاينر“ 10-787 الرائدة، لمدة عام كامل من العمليات، خلال العام 2021.

وقالت الشركة، إن المبادرة تُعد بمثابة بداية رحلة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 50% من مستويات عام 2019 بحلول عام 2035، على أن تحقق 0% انبعاثات بحلول 2050.

وأوضحت الشركة، أنها أطلقت برنامج تعويض الكربون على متن الطائرة جرينلاينر، بالشراكة مع ”ريسبيرا“ وهي شركة تمويل دولية لتعويض الكربون، تتخصص في مخططات التعويض المصممة عبر قطاعات متعددة.

وأكدت، أن خطة الشركة تتمحور حول مشروع غابات في تنزانيا حيث ستشتري مبدئيًا 80 ألف طن من تعويضات ثاني أكسيد الكربون.