صندوق سعودي يوقع اتفاقية تمويل مشاريع بقيمة 42.7 مليار دولار

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ إن صندوق التنمية السياحي السعودي وقع، اليوم الاثنين، اتفاقية مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي؛ لتمويل مشاريع سياحية تصل قيمتها إلى 160 مليار ريال (43 مليار دولار) في المملكة.

وستنشئ الاتفاقية آليات لتمويل مشاريع سياحية في أرجاء المملكة في إطار مساعي الحكومة لتطوير القطاع، وهو ركيزة رئيسية لإستراتيجية الإصلاح الطموحة التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لتقليل الاعتماد على النفط.

والصندوق، الذي تأسس في يونيو الماضي باستثمارات مبدئية أربعة مليارات دولار، جزء من خطط لتنويع الاقتصاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط.

ويستهدف إطلاق مشاريع استثمارية لتطوير السياحة، بالتعاون مع بنوك خاصة واستثمارية.

وتريد المملكة، التي فتحت أبوابها أمام السائحين الأجانب في سبتمبر 2019 بتدشين نظام جديد لتأشيرات الدخول لمواطني 49 دولة، أن يساهم القطاع بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب لرويترز: إن قطاع السياحة تضرر بشدة من الإجراءات الحكومية الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن ينخفض بما يتراوح بين 35 و 45% بحلول نهاية العام.