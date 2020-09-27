بعد تكبدها خسائر ضخمة.. الخطوط القطرية تتلقى مساعدات حكومية بملياري دولار

المصدر: إ ف ب

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأحد أنها تلقت ملياري دولار كمساعدات حكومية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بعدما تكبدت خسائر سنوية ضخمة.

وقالت الشركة إن مزيجا من تداعيات جائحة كوفيد-19 ومقاطعة دول الخليج وتصفية شركة ”إير إيطاليا“ المملوكة لها بنسبة 49%، والتي أعلنت إفلاسها في شباط، أدى إلى مضاعفة الخسائر تقريبا.

وبذلك يصل صافي خسارة الشركة للعام المنتهي بنهاية آذار إلى سبعة مليارات ريال (1,92 مليار دولار).

وأوضحت في بيان أن ”الخطوط الجوية القطرية معتادة على مواجهة تحديات استثنائية ومع ذلك كانت سنة 2019-2020 واحدة من أصعب السنوات في تاريخ الشركة“.

وأكدت شركة الطيران العملاقة أن قطر انضمت إلى قائمة الحكومات التي تدخلت لدعم شركات النقل الوطنية الخاصة بها من خلال الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا، الذي أضر بشدة بالسفر العالمي وصناعة الطيران.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي إنها ستصدر 730 مليون سهم للحكومة بعد تلقي ”سلفة قدرها 7,3 مليارات ريال“ بعد أن تجاوزت خسائرها السنوية 50% من رأس مالها المساهم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر: ”لولا الظروف الاستثنائية للسنة المالية 2020، لكانت نتائجنا أفضل من العام السابق“.

وذكر التقرير أيضا أنه على مدى 12 شهرا، زادت الإيرادات بنسبة 6,5% إلى 51,1 مليار ريال، وزادت سعة المقاعد بنسبة 3,2%، وارتفعت حمولات الشحن بنسبة 2,8%.

لكن الوباء تسبب ببيئة عمل صعبة للخطوط الجوية القطرية.