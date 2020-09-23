رويترز: شركة "يسرائير" الإسرائيلية سيرت رحلة طيران من "تل أبيب" إلى البحرين

أظهر موقع ”فلايت رادار 24“ لتتبع الرحلات الجوية أن شركة الطيران الإسرائيلية ”يسرائير“ سيرت، اليوم الأربعاء، رحلة من ”تل أبيب“ في إسرائيل إلى البحرين.

وأبرمت البحرين هذا الشهر اتفاقا لبدء علاقات رسمية مع إسرائيل بعد الإعلان عن اتفاق السلام التاريخي بين الأخيرة والإمارات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وفدا حكوميا إسرائيليا كان على متن الرحلة.

ولا توجد رحلات طيران تجارية مباشرة منتظمة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا عبر الهاتف أمس الثلاثاء، اتفاق تأسيس العلاقات الرسمية.

وقال بيان أصدره نتنياهو: ”ناقشنا كيفية إضافة مضمون على نحو سريع للاتفاقات بين البحرين وإسرائيل وتحويل هذا السلام إلى سلام اقتصادي وتكنولوجي وسياحي وسلام في كافة هذه المجالات“.

وفي 31 أغسطس/آب، قامت شركة ”العال“ الإسرائيلية للطيران، بتسيير رحلة تقل مسؤولين حكوميين إسرائيليين وأمريكيين من ”تل أبيب“ إلى أبوظبي لإجراء محادثات بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.