الهند تعيد فتح تاج محل رغم تزايد إصابات كورونا

يفتح ضريح تاج محل أبوابه مجددا أمام الزوار الاثنين في خطوة رمزية تؤشر لعودة الحياة والأعمال الى سابق عهدها في الهند التي باتت قاب قوسين او أدنى من تجاوز الولايات المتحدة في تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم.

والهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة وفيها العديد من أكثر المدن اكتظاظا في العالم، سجلت بالاجمال 5,4 مليون إصابة وتسجل يوميا نحو 100 ألف إصابة جديدة وألف وفاة.

ولكن بعد الإغلاق العام الذي تم فرضه في آذار/مارس وأطاح بعشرات ملايين الوظائف، يقف رئيس الوزراء ناريندرا مودي مترددا ازاء فرض قيود مشددة مجددا، وخاصة في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية.

وبدلا من ذلك قامت الحكومة في الأشهر الأخيرة بتخفيف الاجراءات التي كانت مفروضة، فأعادت تشغيل المزيد من خطوط القطارات ورحلات الطيران الداخلية والأسواق والمطاعم، والآن تسمح بفتح تاج محل أمام الزوار.

والضريح الرخامي في مدينة أغرا في جنوب نيودلهي الذي يعد من اشهر المعالم السياحية في العالم يجتذب نحو سبعة ملايين زائر سنويا، ولكنه لا يزال مغلقا منذ آذار/مارس.

ويؤكد مسؤولون أنه بعد إعادة فتحه سيتم فرض قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي اضافة الى تحديد عدد الزوار اليومي بحيث لا يتجاوز خمسة آلاف شخص، أي ربع المعدل العادي، ولا يمكن شراء تذاكر للدخول الا عبر الإنترنت.

وقال عالم الآثار فاسانت سوارنكار المسؤول عن آثار أغرا للصحافيين انه سوف ”يتم وضع علامات على شكل دوائر، والقناع سيكون اجباريا ولن يتمكن أحد من الدخول دون فحص حراري“.