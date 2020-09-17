"طيران الإمارات" تعقد شراكة لإنتاج وجبة "الكوشر" اليهودية

أعلنت مجموعة ”طيران الإمارات“ توقيع ”الإمارات لتموين الطائرات“ التابعة للمجموعة، مذكرة تفاهم مع (CCL Holdings)؛ بهدف الدخول في شراكة لإنشاء مرفق مخصص لإنتاج أطعمة ”الكوشر“ اليهودية، في مقر شركة الإمارات للتموين بدولة الإمارات.

وبحسب بيان نشرته شركة ”الإمارات لتموين الطائرات“، عبر حسابها في ”إنستغرام“، ستطلق على الشراكة الجديدة اسم ”كوشر أرابيا“ (Kosher Arabia)، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول يناير 2021.

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وقالت الشركة في بيانها، إنها حصلت على اعتماد ”قسم كاشروت“، الذي يتبع ”الاتحاد الأرثوذكسي“. كما ستعمل بالشراكة مع ”اتحاد جنوب أفريقيا للمعابد الأرثوذكسية“ لتوفير أعلى مستويات التميز في اعتماد منتجات ”كوشر أرابيا“.

وسيشرف فريق الطهي في ”الإمارات لتموين الطائرات“ على عمليات إنتاج الأطعمة، في حين ستوفر ”سي سي إل القابضة“ المصادقة والإشراف على الإنتاج، بما في ذلك تقديم الدعم لتطوير قوائم الأطعمة وشراء المواد الغذائية.

وقال سعيد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة ”الإمارات لتموين الطائرات“ في تصريح له: ”دأبنا لسنوات عديدة على تقديم وجبات الكوشر لعملائنا من شركات الطيران عبر مورد خارجي، وكنا نراقب الاتجاهات العالمية لأطعمة الكوشر“.

وأضاف: ”نتوقع مع التطورات الأخيرة أن ينمو الطلب بسرعة على هذا النوع من الأطعمة في دولة الإمارات والمنطقة عامة.. نحن مرتاحون لشراكتنا مع (سي سي إل القابضة)، التي ستغطي جميع قنوات الطعام، كما أننا سوف نبحث عن فرص افتتاح مطاعم في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي“.