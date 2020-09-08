بعد 6 أشهر من التوقف.. حركة الطيران تعود للانتظام في الأردن

تعود اليوم الثلاثاء حركة الطيران في الأردن للانتظام بعد تعليق استمر نحو 6 أشهر نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في آذار/ الماضي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مازن الفراية، مدير عمليات خلية أزمة كورونا، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، إن المطار في البداية سيستقبل 6 رحلات منتظمة يوميا فقط، وذلك للتمكن من اختبار منظومة العمل في المطار بعد توقف الرحلات لفترة طويلة.

وأضاف أن عدد الـ 6 رحلات في البداية يشمل رحلات الإجلاء ضمن خطة عودة المغتربين المستمرة حتى الـ 22 من أيلول/ سبتمبر الحالي، وأشار إلى أنه يوجد اليوم الثلاثاء رحلات من السعودية والجزائر وتركيا، مضيفا أن الرحلات بين الدول سيكون بينها تباعد.

خضراء وصفراء وحمراء

وكانت الحكومة الأردنية صنفت الدول التي ستستقبل منها مسافرين تبعا للوضع الوبائي فيها إلى ثلاث قوائم (خضراء، وصفراء، وحمراء)، بحيث تكون الدول الخضراء الأقل خطرا، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.

وجاء في القائمة الخضراء الدول: كندا، قبرص، التشيك، الدنمارك، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، ليتوانيا، ماليزيا، المغرب، بولندا، سويسرا، تايلاند، تركيا، وتونس.

فيما جاء في القائمة الصفراء الدول: الجزائر، النمسا، ألمانيا، إيطاليا، مالطا، هولندا، والإمارات.

أما القائمة الحمراء فضمت دول: البحرين، بلجيكا، فرنسا، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، إنجلترا، أوكرانيا، الولايات المتحدة، مصر، والسودان، واليمن.

وقال وزير النقل خالد سيف في تصريحات سابقة، إن عملية تسيير الرحلات الجوية المنتظمة من الأردن وإليه لن تتم إلا بموافقة الدول التي صنفها الأردن ضمن المستويات الثلاثة، مشيرا إلى وجود دول مطاراتها مغلقة حتى الآن، ودول قد لا ترغب باستقبال رعايا من دول أخرى.

وأضاف أن الحكومة الأردنية تتعهد بـ ”محاورة“ تلك الدول للوصول إلى طيران حقيقي منظم.

شروط على المسافرين اتباعها

وسيتعين على القادمين إلى الأردن من جميع الدول تعبئة نموذج إلكتروني قبل 24 ساعة يتضمن بيانات صحية وتعهدا بالالتزام بالتعليمات، كما سيتعين على المسافر دفع ثمن فحص الكشف عن الفيروس إلكترونيا عبر موقع إلكتروني مخصص، وذلك لجميع الدول على اختلاف تصنيفاتها.

وعلى المسافر أن يثبت عند وصوله المطار أنه أمضى آخر 14 يوما في تلك الدولة التي قدم منها. وسيفرض على المسافر غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار في حال إدلائه بمعلومات مغلوطة أو غير دقيقة، وفق سيف.

وأوضحت الحكومة الأردنية في تصريح صحفي أن المسافر القادم من دول القائمة الخضراء لن يخضع للحجر الصحي، لكن يُشترط أن يكون المسافر أمضى آخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منه.

وأضافت أن على المسافر أن يحضر شهادة فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR) قبل 72 ساعة من موعد السفر، ونتيجته سلبيّة.

وقالت: عند وصول المسافر إلى الأردن يخضع إلى فحص آخر داخل المطار ”على نفقته الخاصّة“، وعليه الانتظار لحين صدور النتيجة، لكن في حال كانت نتيجة فحصه في المطار سلبيّة لا يُحجر بشكل مؤسّسي، وإنّما يُكتفى بالحجر المنزلي لمدّة أسبوع.

فحص قبل 72 ساعة

وأوضحت: أما إذا جاء المسافر من دولة ”صفراء“، يُشترط إحضار شهادة فحص الكشف عن الفيروس قبل 72 ساعة من موعد السفر، وبنتيجة سلبيّة، وعند الوصول إلى الأردن يخضع المسافر إلى فحص آخر داخل المطار ”على نفقته الخاصّة“، وعليه الانتظار لحين صدور النتيجة، بعد ذلك، ينقل المسافر إلى حجر مؤسّسي لمدّة 7 أيّام، ليخضع إلى فحص ثالث في اليوم الخامس أو السادس، وفي حال بقيت نتيجة فحصه سلبيّة عند انتهاء فترة الحجر المؤسّسي يُحجر منزليّا لمدّة أسبوع.

وأكدت الحكومة أنه في حال قدوم المسافر من دولة ”حمراء“ التصنيف، يشترط إحضار شهادة الفحص قبل 72 ساعة من السفر، وبنتيجة سلبيّة، ثم يٌجري فحصا آخر في المطار ”على نفقته الخاصّة“.

وقالت: بعد ظهور نتيجة الفحص، يُحجر المسافر بشكل مؤسسي لمدّة 7 أيّام، ثم يخضع لفحص ثالث في اليوم الخامس أو السادس، وفي حال بقيت نتيجة فحصه سلبيّة عند انتهاء فترة الحجر المؤسّسي، يُنقل إلى حجر منزلي لمدة أسبوع، ويلتزم خلال هذه المدّة بارتداء الإسوارة الإلكترونيّة، مشيرة إلى أنه على القادمين من الدول الحمراء والصفراء حجز الفندق الذي سيمضون فيه فترة الحجر من خلال الموقع المخصص لذلك.