"طيران الإمارات" ترد لعملائها قيمة تذاكر سفر بأكثر من مليار دولار

نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين قول شركة طيران الإمارات، ومقرها دبي، إنها ردت تذاكر طيران بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) إلى العملاء.

وأشارت الشركة العملاقة إلى أنها ”تحرز تقدما قويا بشأن تعهدها للعملاء عبر تسوية 90% من عمليات رد قيمة الحجوزات“.

وتفوض طيران الإمارات شركاء تجاريين لتسريع عملية استرداد قيمة التذاكر، حيث جرى استكمال ما يزيد عن 1.4 مليون طلب استرداد منذ آذار/ مارس، تشكل 90% من عمليات الاسترداد قيد التنفيذ.

وأعلنت طيران الإمارات أمس الأحد على لسان متحدث باسمها أنها ”ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل اعتباراً من أول أكتوبر المقبل“.

وكانت الناقلة قد قررت في مارس الماضي تخفيضاً مؤقتاً في الرواتب الأساسية لغالبية العاملين في مجموعة الإمارات بين 25%- 50% لمدة 3 أشهر، إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.