وزراء خارجية مجموعة العشرين يناقشون فتح الحدود وتخفيف قيود السفر‎

المصدر: إ ف ب

سعى وزراء خارجية مجموعة العشرين الخميس خلال اجتماع افتراضي إلى حشد التعاون الدولي من أجل تخفيف القيود على السفر وفتح الحدود، لما تفرضه إجراءات الإغلاق المستمرة بسبب فيروس كورونا من عبء على الاقتصاد العالمي.

وألقت إجراءات الإغلاق المتفاوتة من حيث المدة والحدة بثقلها على سبل العيش حول العالم، مع إغلاق الأعمال وانخفاض الأرباح وتسريح ملايين العمال.

وقال بيان مشترك صادر عن وزراء المجموعة: ”خلال الاجتماع أقر وزراء الخارجية بأهمية فتح الحدود وتوحيد العائلات والترويج لإجراءات تسمح للاقتصادات بالانتعاش“.

وأضاف البيان بعد الاجتماع عبر الفيديو الذي ترأسته السعودية أن الوزراء ناقشوا أيضا ”أهمية تنسيق الإجراءات الاحترازية“ عبر الحدود لحماية الأرواح والأعمال.

والمملكة التي علّقت السفر لأشهر في محاولة للحد من انتشار كوفيد-19 تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام.

ونقل البيان عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قوله: ”إعادة فتح الحدود بالتوافق مع جميع الإجراءات الوقائية (…) سيساعد اقتصاداتنا وشعوبنا على الازدهار وسيجلب بالطبع الأمل للبشرية“.

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تنامي القلق من أن قيود السفر الحالية ”يمكن أن تستمر أطول من الأزمة المباشرة“.

وحض غوتيريش وزراء خارجية المجموعة على التوافق على ”معايير مشتركة“ لرفع القيود استنادا إلى مقاربات علمية، وناشدهم أيضا خلال كلمته بتعزيز الاستثمارات في مجال الفحوص وتتبع المصابين من أجل تأمين ”سفر آمن“.