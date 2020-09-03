الأردن يستعد لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع التشديد على التدابير الاحترازية

أعلنت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الخميس، عن إعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة، وفق معايير وشروط صحية محددة، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا، فيما تسجل المملكة ارتفاعا ملحوظا في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير النقل خالد سيف، في مؤتمر صحفي، إن السفر لن يعود كما كان في الماضي، مضيفا أن ذلك يتطلب عدة سنوات.

وأضاف الوزير أنه تم تصنيف الدول إلى ثلاث فئات (خضراء وصفراء وحمراء)، من قبل الحكومة.

وشملت قائمة الحكومة 43 دولة، منها 15 دولة صنفت كدولة خضراء، و7 صنفت كدولة صفراء، و21 كدولة حمراء، وتعتبر هذه القائمة سارية حتى تاريخ الـ 14 من الشهر الجاري.

ودول المناطق الخضراء هي: كندا، قبرص، التشيك، الدنمارك، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، ليتوانيا، ماليزيا، المغرب، بولندا، سويسرا، تايلاند، تركيا، تونس.

أما قائمة دول المناطق الصفراء فهي: الجزائر، النمسا، ألمانيا، إيطاليا، مالطا، هولندا، الإمارات.

واشتملت قائمة دول المناطق الحمراء على: البحرين، بلجيكا، فرنسا، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، السودان، سوريا، اليمن.

إجراءات على القادمين من دول المناطق الخضراء

وأعلن الوزير عن إجراءات مفروضة على القادمين من دول المناطق الخضراء، وتشمل إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة قبل القدوم من الدولة المصنفة خضراء، وإجراء فحص PCR في المطار والانتظار في المنطقة المخصصة لانتظار القادمين حتى ظهور النتيجة.

وفي حال كانت النتيجة سلبية ولم يكن مخالطا لأي حالة إيجابية داخل الطائرة، لا يتم اتخاذ أي إجراء على المسافر، ويختم جواز سفره ويدخل أراضي المملكة، بحسب الوزير.

أما إذا كانت النتيجة إيجابية؛ فيعامل المسافر حسب البروتوكول المتبع مع الحالات المصابة وينقل إلى أحد المستشفيات المعتمدة للعلاج، على أن يكون علاج غير الأردني على نفقته الخاصة.

ووفقا للوزير، يطلب من القادم تغطية كلفة علاجه من قسيمة تأمين خاص.

وسيتم تخيير المخالطين للحالة الإيجابية على نفس الطائرة، إما بالعودة على نفس الطائرة إن أمكن أو الحجر في مكان الإقامة لمدة 7 أيام.

وفي حال دخولهم المملكة، سيتم إجراء فحص PCR في اليوم السادس وتنتهي فترة الحجر بعد مرور 7 أيام إذا كانت النتيجة سلبية.

وبحسب الحكومة، فإن مفهوم مخالطة حالة مؤكدة على نفس الطائرة، هو أن تكون نتيجة الشخص سلبية، وأن يكون مقعد جلوسه في الطائرة ضمن مقعدين على يمين ويسار الحالة المصابة، أو أن يكون جالسا في أحد المقاعد ضمن صفين خلفي أو أمامي للحالة المصابة.

وقالت الحكومة إنه في حال ظهور إصابة في الطائرة، يتم معاملة طاقم الطائرة (المضيفين) كمخالطين، وتطبق عليهم نفس المعايير.

دول المناطق الصفراء

أما الإجراءات المفروضة على القادمين من دول المناطق الصفراء، فهي إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة قبل القدوم من الدولة المصنفة صفراء، وحجر مؤسسي لمدة 7 أيام، يتم خلاله فحص جميع القادمين مرتين؛ في اليوم الخامس أو السادس من الدخول وفي اليوم السابع من الحجر.

ويغادر المسافر في اليوم الثامن إذا كانت نتيجة فحصه سلبية، ويتّبع حجرا منزليا لمدة أسبوع.

دول المناطق الحمراء

وفيما يتعلق بالإجراءات المفروضة على القادمين من دول المناطق الحمراء، فتشمل إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة قبل القدوم من الدولة المصنفة حمراء، والخضوع لحجر مؤسسي لمدة 7 أيام، يتم خلاله فحص جميع القادمين لمرتين؛ في اليوم الخامس أو السادس من الدخول وفي اليوم السابع من الحجر.

وبحسب الحكومة، يغادر المسافر في اليوم الثامن إذا كانت نتيجة فحص PCR سلبية، ويتّبع حجرا منزليا لمدة أسبوع، بالإضافة لإلزامه بارتداء إسوارة إلكترونية.

أما في حال لم يُحضر المسافر فحص PCR يطبق عليه حجرا مؤسسيا لمدة 14 يوما.

وأعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، تسجيل 72 إصابة بفيروس كورونا، 69 منها حالة محلية، و3 حالات لقادمين من الخارج.