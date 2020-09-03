بيان: طيران "إل عال" الإسرائيلية تسير أول رحلة شحن جوي إلى دبي ‎ 16سبتمبر

كشفت شركة طيران ”إل عال“ الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها ستسير أول رحلة شحن جوي إلى دبي لناقلة إسرائيلية، في 16 سبتمبر أيلول، ستنقل معدات زراعية وتكنولوجية.

وقالت ”إل عال“، إن رحلة الشحن الأولى ستكون على متن طائرة من طراز ”بوينغ 747″، تنطلق من ”تل أبيب“، عند الساعة السادسة من مساء 16 أيلول/سبتمبر الحالي، متجهة إلى لياج في بلجيكا، ثم تواصل رحلتها من هناك إلى دبي.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن رحلات شحن جوي ستسير أسبوعيا، وتنطلق كل يوم أربعاء من تل أبيب، وتعود يوم الجمعة من الإمارات.

وأوضحت ”إل عال“، أن طائرة الشحن التي ستتوجه أسبوعيا إلى دبي، ستسمح لزبائنها الإسرائيليين بالاستيراد والتصدير من دبي وإليها، وأيضا الاستيراد من دول آسيوية عبر دبي.