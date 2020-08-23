السعودية تنهي ترميم قرية الحوزة التراثية (فيديو وصور)

أنهى فريق من الموظفين والمتطوعين في محافظة ظهران الجنوب في منطقة عسير السعودية، ترميم قرية تراثية عريقة اشتهرت بمبانيها الطينية الشاهقة التي باتت أحد أشهر المعالم المعروفة عن السعودية.

وتقع قرية ”الحوزة“، وسط محافظة ”ظهران الجنوب“، وهي حي قديم في المدينة القريبة من اليمن، وقد حافظت عليها المملكة بعد أن باتت معلماً معروفاً في البلاد، قبل أن يتم الإعلان عن إنهاء عملية ترميم للموقع.

ونشرت إمارة منطقة عسير، مقطع فيديو وصور، للحي العريق، بعد الانتهاء من ترميم مبانيه الطينية المشيدة قبل نحو مئة عام، كما لو أنها قلاع من الطراز القديم.

#فيديو بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية ورجال الأعمال والجهات الحكومية بالمحافظة:#نشامى_الحي يضع خارطة طريق لإعادة استثمار المواقع القديمة وتطوير المباني ودعم الشباب بفرص متنوعة في #ظهران_الجنوب pic.twitter.com/XdHN5BhQHL — إمارة منطقة عسير (@emartasir) August 22, 2020

وشملت خطة الترميم، تنفيذ مجلس ”كبارنا“، وهو مساحة مفتوحة ومخصصة لتجمع كبار السن، إضافة إلى تجهيز إطلالة على مزارع القرية، مع عرض عدد من المنتجات الزراعية في سوق القرية القديم بعد إعادة تأهيله ليكون وجهة سياحية لزوار المحافظة.

كما تم تجهيز ”ممر السعادة“، وهو طريق يخترق طرق القرية وقد تم تزيينه بـ ”القط العسيري“، وهو نقوش وخطوط هندسية ملونة تشتهر بها المنطقة.

وكانت مباني القرية الشاهقة التي يقارب عددها المئة بناء، مراكزاً حكومية عند توحيد البلاد قبل أكثر من 80 عاماً، قبل أن يتم نقل تلك المراكز لمباني حديثة، والحفاظ على الحي القديم ومبانيه.

ووثق مصورون محترفون ووسائل إعلام محلية وأجنبية، صوراً كثيرة للحي القديم، يتم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعد نمطاً معمارياً فريداً من خلال تطويع الطين في أبنية شاهقة.

وتندرج خطة ترميم القرية، ضمن خطط المملكة لتطوير مواقعها السياحية مع بدء البلاد في استقبال السياح من مختلف دول العالم، إذ تعد عسير ومناطق الجنوب بشكل عام، من الوجهات السياحية المفضلة بفضل طبيعتها وتضاريسها الجبلية وأجوائها المعتدلة في الصيف.