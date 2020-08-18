وكالة سفر إسرائيلية توقع صفقة لبيع باقات إلى فنادق ريكسوس الإماراتية

قالت أفييشن لينكس الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها ستبدأ بيع باقات العطلات إلى فنادق ريكسوس بالإمارات، في أحدث صفقة عقب اتفاق الدولتين على تطبيع العلاقات بينهما.

والاتفاق هو الأول في قطاع السياحة، بعد أن أعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس، أنهما ستطبعان العلاقات الدبلوماسية وتقيمان روابط جديدة واسعة.

وكان غير مسموح قبل ذلك للسياح الإسرائيليين بدخول الدولة الخليجية باستثناء زيارات لبعض مسؤولي الشركات من ذوي الجنسيات المزدوجة بجوازات سفر غير إسرائيلية.

وقالت أفييشن، التي تعمل في إسرائيل تحت اسم كيشري تيوفا للسفر، إن الباقات التي ستحصل عليها فنادق ريكسوس ستكون متاحة لعطلة عيد المظلة اليهودي في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وباستخدام رحلات الخطوط الجوية التركية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل تستعد أيضا لرحلات جوية مباشرة تمر عبر المجال الجوي السعودي.

وقال نير مازور نائب رئيس أفييشن: إن الباقات ستكون متاحة في البداية للإسرائيليين الذين لديهم تصاريح دخول إلى الإمارات، ولاحقا لجميع المواطنين فور إتمام الاتفاق.