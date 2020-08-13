استقالة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم من منصبه

أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، اليوم الخميس، قبول استقالته من منصبه بعد أشهر من تقديمها لوزير المالية براك الشيتان قبل أن يعلن لاحقًا التريث بها ثم إعادة تقديمها.

وقال ”الجاسم“ في بيان تداولته وسائل الإعلام المحلية“إنه تم اليوم قبول استقالته التي سبق أن قدمها في شهر أيار/ مايو الماضي، ولم يتم قبولها ليتقدم بها لاحقًا بدايات الشهر الجاري“.

وكان الجاسم قد رفض الإفصاح عن سبب تقديمه الاستقالة سابقًا، ما دفع بعض وسائل الإعلام حينها للتطرق إلى أسباب الاستقالة، مبينةً أن“السبب يتعلق بأموال عامة، وخلافات داخل شركة الطيران التي مضى على تأسيسها أكثر من 6 عقود“.

وعاد الجاسم، اليوم، للحديث عن أسباب استقالته، قائلًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية“إن الاستقالة مرتبطة ببيئة العمل المحيطة به، والتي لم تمكّنه -بحسب وصفه- من الاستمرار في أداء مسؤولياته“.

ورفض ”الجاسم“ التعليق على الأنباء المتداولة حول وجود خلافات داخل الشركة وربطها بسبب استقالته، قائلًا إنه“لا يمكن التطرق إلى سبب الاستقالة“، مبينًا أنه اكتفى بشرحها لوزير المالية.