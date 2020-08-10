الكويت تستثني "أقارب الكويتيين" من الحظر المفروض على 31 دولة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت السماح لغير المواطنين القادمين من الدول الـ 31 المحظورة بدخول البلاد بشرط أن يكون لديهم صلة قرابة مع الكويتيين من الدرجة الأولى.

وعممت الإدارة العامة هذا الشرط على شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي وذلك بالتزامن مع عودة حركة الطيران مطلع الشهر الجاري، بعد توقف استمر أكثر من أربعة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال مدير الإدارة العامة المهندس يوسف الفوزان لصحيفة ”القبس“ الكويتية: ”يُسمح بالسفر إلى دولة الكويت بالنسبة لغير المواطنين من الدول الـ 31 المحظورة الذين لديهم صلة قرابة مع كويتي من الدرجة الأولى (أب – أم – زوج – زوجة – أبناء) بعد أن يثبت صلة القرابة“.

وأضاف الفوزان ”أنه يُسمح كذلك للعمالة المنزلية المرافقة للكفيل بدخول الكويت من الدول المحظورة شرط صلاحية الإقامة وفي حالة وفاة الكفيل خارج البلاد يسمح للعمالة المنزلية بالدخول إلى الكويت“.

وأشار الفوزان في تصريح آخر لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية إلى السماح للمواطنين بالدخول إلى الكويت بأي وقت حتى لو كان السفر من الدول المحظورة بشرط إحضار شهادة معتمدة تثبت خلوهم من المرض، على ألا تزيد صلاحيتها عن 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة.

وأوضح الفوزان ”أن القرارات المتعلقة بحركة السفر تخضع لدراسة كل عشرة أيام ويتم إعادة تقييمها وفقاً للوضع الصحي“.