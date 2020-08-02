تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بسبب كورونا

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الأحد، أنه تم تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وقالت السلطة في تغريدة لها على ”تويتر“:“تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين للمسافرين الكرام أن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول“.

وأضافت أنه“فيما يخص عودة مواطنينا من تركيا إلى العراق، فإن ذلك سيتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين“.

🔴 تنويه 🔴

تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين للمسافرين الكرام بأن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول ،وما يخص عودة مواطنينا من تركيا إلى العراق سيتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين . pic.twitter.com/tZnTT7Ecgl — سلطة الطيران المدني العراقي (@Iraqi_Civil) August 2, 2020

وأعاد العراق، الأسبوع الماضي، فتح مطارات بغداد وجنوب البلاد أمام حركة السفر الدولي بعد إغلاق دام شهورًا بسبب جائحة كورونا.‎