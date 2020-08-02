تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بسبب كورونا

تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والع...

المصدر: رويترز

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أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الأحد، أنه تم تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وقالت السلطة في تغريدة لها على ”تويتر“:“تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين للمسافرين الكرام أن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول“.

وأضافت أنه“فيما يخص عودة مواطنينا من تركيا إلى العراق، فإن ذلك سيتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين“.

وأعاد العراق، الأسبوع الماضي، فتح مطارات بغداد وجنوب البلاد أمام حركة السفر الدولي بعد إغلاق دام شهورًا بسبب جائحة كورونا.‎

 

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