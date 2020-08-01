الكويت تحظر الطيران التجاري إلى 31 دولة بسبب كوفيد- 19

الكويت تحظر الطيران التجاري إلى 31...

المصدر: فريق التحرير

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قررت الكويت حظر الطيران التجاري، إلى 31 دولة بناء على تعليمات السلطات الصحية، نظرًا للتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد- 19 في الدول عالية الخطورة.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني، عبر حسابها على تويتر: ”بناء على تعليمات السلطات الصحية، ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من الدول التالية : ( الهند – إيران – الصين – البرازيل – كولومبيا – أرمينيا – بنجلاديش – الفلبين“.

وتابعت، في تغريدة أخرى أن الحظر يشمل ”سوريا – إسبانيا – سنغافورة – البوسنة والهرسك – سيرلانكا – نيبال – العراق – المكسيك – إندونيسيا – تشيلي – باكستان – مصر – لبنان – هونغ كونج – إيطاليا – مقدونيا الشمالية – مولدوفا – بنما – بيرو – صربيا – مونتنيغرو – جمهورية الدومنيكان – كوسوفو“، وأن القرار مستمر حتى إشعار آخر.