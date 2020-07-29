الكويت تسمح بالسفر من وإلى البلاد باستثناء القادمين من7 دول

الكويت تسمح بالسفر من وإلى البلاد ب...

المصدر: فريق التحرير

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أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت، فجر الخميس، السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد، بالسفر من وإلى الدولة.

واستثنى القرار الذي نشره المركز عبر حسابه في ”تويتر“، المقيمين القادمين من دول: بنغلاديش، والفلبين، والهند، وسريلانكا، وباكستان، وإيران، ونيبال.

وكان المكتب الإعلامي للحكومة الحكومية، قال الشهر الماضي، إنه سيتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من الأول من أغسطس، بعد تعليقها في مارس بسبب جائحة كورونا.