الكويت تسمح بالسفر من وإلى البلاد باستثناء القادمين من7 دول

أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت، فجر الخميس، السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد، بالسفر من وإلى الدولة.

واستثنى القرار الذي نشره المركز عبر حسابه في ”تويتر“، المقيمين القادمين من دول: بنغلاديش، والفلبين، والهند، وسريلانكا، وباكستان، وإيران، ونيبال.

السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد من السفر من وإلى دولة الكويت فيما عدا المقيمين القادمين من الدول التالية:

• بنعلاديش

• الفلبين

• الهند

• سريلانكا

• جمهورية باكستان الإسلامية

• الجمهورية الإسلامية الإيرانية

• جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية#CGCKuwait pic.twitter.com/hDZMCiFdxS — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) July 29, 2020

وكان المكتب الإعلامي للحكومة الحكومية، قال الشهر الماضي، إنه سيتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من الأول من أغسطس، بعد تعليقها في مارس بسبب جائحة كورونا.