"طيران الإمارات" تعلن التكفل بمسافريها المصابين بكورونا

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، أنها ستقدم تغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف العلاج الطبي، والحجر، المتعلقة بـ“كوفيد-19″، عند سفرهم على رحلاتها الناقلة من وإلى دولة الإمارات وحول العالم.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إن المبادرة التي أطلقتها ”تتيح للعملاء المطالبة باسترداد نفقاتهم الطبية حتى 150 ألف يورو، وتكاليف الحجر الصحي بمبلغ 100 يورو يوميًا لمدة 14 يومًا، في حال تم تشخيصهم بـ“كوفيد-19″ أثناء سفرهم بعيدًا عن بلدانهم“.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات:“نعمل وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته بتعزيز الثقة بالسفر الدولي، ونحن على يقين بأن الناس يتوقون إلى السفر مع إعادة دول العالم فتح حدودها تدريجيًا، لكنهم ينشدون المرونة والثقة في حالة حدوث شيء غير متوقع أثناء سفرهم ومكوثهم خارج بلدانهم“.

وأضاف سموه:“وضعت شركة طيران الإمارات تدابير وإجراءات وقائية واحترازية على كافة المستويات لضمان النظافة والسلامة في كل خطوة من رحلة العميل، كما حدّثت شروط الحجز لتوفير المرونة“.

وتابع:“أما الآن، فإننا نرتقي إلى المستوى التالي، بتوفير تغطية مجانية لعملائنا تشمل نفقات كوفيد-19 الطبية، وتكاليف الحجر الصحي عند سفرهم، إنه استثمار ضخم من جانبنا، لكننا نضع عملاءنا أولًا، ونثق بأنهم سيرحبون بهذه المبادرة التي تمنحهم الثقة وتشجعهم على اتخاذ قرار السفر“.

السفر الدولي

وتشمل التغطية المجانية تكاليف العلاج الطبي، والحجر المتعلقة بكورونا، بغض النظر عن وجهة العملاء أو الدرجة التي يسافرون عليها، وتسري على الفور على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الشركة الناقلة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وستبقى التغطية سارية لمدة 31 يومًا، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات.