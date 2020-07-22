الخطوط المغربية تستغني عن 750 موظفا بسبب كورونا

قررت شركة الخطوط الملكية المغربية الاستغناء عن خدمات حوالي 750 من العاملين بها ، بينهم 150 ربانا ، و السبب ”إجراء اقتصادي للضرورة“ ناتج عن تداعيات جائحة ”كوفيد19“ ،حسب وثيقة رسمية صادرة عن الشركة، نشرها موقع ”اشكاين“ المغربي.

وسيتم إرسال القرارات المصادق عليها، إلى المعنيين بالأمر ومحاميهم والسلطات المحلية حسب ذات المصدر.

وصدرت الوثيقة عقب اجتماع مجلس الأعمال الذي انعقد يوم الثلاثاء، و الذي غاب عنه مندوبو الطيارين و النقابة ، فيما حضره محامون عن الشركة.

وتتضمن الوثيقة أيضا عزم الشركة إطلاق عملية مغادرة طوعية، تشمل 140 من المديرين التنفيذيين و30 طيارًا.

وحلت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية ”لارام“ في المركز الرابع، فيما يخص شركات الطيران الإفريقية الأكثر تضررا من الجائحة، وفق دراسة لـ ”رابطة الخطوط الجوية الإفريقية“ بداية شهر يوليو.

وبدأت الشركة تحاول استعادة عافيتها منذ انطلاق إجراءات رفع الحظر الصحي بالمغرب، وتحديدا مع رحلات العودة و المغادرة الخاصة بالعالقين داخل وخارج المغرب، كما أعلنت الثلاثاء رفع عدد رحلاتها، خصوصا الداخلية.