لحظة وصول أولى المجموعات السياحية إلى دبي بعد رفع قيود الطيران (فيديو)

وصل 166 مسافرا من بينهم 25 سائحا، إلى الإمارات اليوم الخميس، في أول رحلة مجموعات سياحية تصل البلاد، منذ توقف الطيران بسبب جائحة كورونا في آذار مارس الماضي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقطعا مصورا للحظة وصول أولى المجموعات السياحية على متن رحلة لشركة فلاي دبي قادمة من مطار كييف بوريسبيل الدولي.

flydubai приветствует первых гостей в Дубае pic.twitter.com/K2FIaGhvSX

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 9, 2020

وذكر المكتب الحكومي أنه ”تم استقبال رحلة فلاي دبي FZ 728 يوم 08 يوليو والقادمة من مطار كييف بوريسبيل الدولي (KBP) في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) في الساعة 21:45. وكان على متنها سبعة مسافرين على درجة رجال الأعمال و 159 من ركاب الدرجة السياحية حيث كان في استقبالهم والترحيب بهم ممثلين عن فلاي دبي ومؤسسة مطارات دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري والشركاء الاستراتيجيين في المطار”.

وأوضح أنه ”كان من بين المسافرين 25 سائحا اختاروا دبي وجهتهم الأولى للعطلات“.

واستأنفت فلاي دبي تسيير الرحلات التجارية المنتظمة في السابع من تموز يوليو الجاري.

وأعلنت الشركة استئناف الرحلات إلى 24 وجهة في البداية على أن تزيد إلى 66 وجهة خلال الصيف.‎