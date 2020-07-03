الإمارات: السفر للخارج أصبح متاحا وفق شروط

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أن السفر أصبح متاحا وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية المعمول بها لمواجهة ”كوفيد 19″، وكذلك اشتراطات دول المقصد بهذا الخصوص.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن بيان رسمي أن السفر ”سيكون متاحا للمواطنين والمقيمين للوجهات التي تسير الناقلات الوطنية رحلاتها إليها والناقلات الأخرى، وفق تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول بناءً على عدة معايير صحية“.

وجاء في البيان أنه ”سيتم تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها في السفر على حسب مطارات الدولة في ظل الظروف الحالية، والذي يعتمد على عدد من المحاور الرئيسية، مثل الصحة العامة، والفحوصات المطلوبة من دول الوجهة وعند العودة، كذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية“.

وأكد البيان ”وجوب التقيد بالاشتراطات الإلزامية قبل المغادرة وعند القدوم من وجهات السفر، حيث يتوجب على المواطنين والمقيمين التسجيل في خدمة تواجدي لتسهيل التواصل معهم أثناء السفر، إضافة إلى إجراء فحص كوفيد 19 قبل السفر، وذلك اعتماداً على اللوائح الصحية في الوجهة المنشودة، والتي قد تتطلب نتيجة حديثة لا تتعدى 48 ساعة من موعد السفر“.

كما نص البيان على وجوب ”إبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق الحصن، أو إبراز ما يثبت الخلو من الفيروس للجهات المعنية في مطارات الدولة“.

وأشار البيان إلى أنه ”لن يسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، وكان المسافر يتوفر على تأمين صحي دولي ساري المفعول طيلة فترة السفر، ويغطي الوجهة المنشودة“.

كما أكد البيان أن عودة المقيمين ”تشترط عدم الإخلال أو التعارض مع الإجراءات والاشتراطات المعلنة، والتي تنظم كافة مسائل ومتطلبات العودة، من أهمها الفحص المسبق في الدول التي يتوفر فيها مختبرات“. ونصح البيان بـ“عدم سفر الأشخاص الذين تتعدى أعمارهم السبعين عاما، وتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة؛ وذلك حفاظا على سلامتهم“.

وفي مارس آذار، علقت الإمارات كل رحلات الطيران للمسافرين، سواء القادمون أو المغادرون، بالإضافة إلى الرحلات التي تتوقف في مطاراتها، وسمحت فقط باستمرار عمل طائرات الشحن والرحلات الطارئة الخاصة بعمليات الإجلاء.