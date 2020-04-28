دبي تتطلع لاستقبال السياح بشكل تدريجي مطلع يوليو المقبل

أعربت إمارة دبي، اليوم الثلاثاء، عن أملها بإعادة استقبال السياح بشكل تدريجي، مطلع يوليو/تموز المقبل، بعد أن فرضت إجراءات احتواء جائحة كورونا (كوفيد-19) التوقف عن استقبال السياح، الشهر الماضي.

وقال مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المري، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن "إعادة استقبال السياح ستكون تدريجية، ويمكن تأجيلها حتى سبتمبر تبعا للاتجاهات العالمية في إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والسياحية".

وأضاف: "العديد من الدول لا تزال مغلقة، ويتعلق الأمر أكثر بالنقاشات المحلية حول توقيت إعادة الفتح، نحتاج فقط للتأكد أننا على استعداد لاستقبال السياح".

وبشأن تأثير الجائحة على قطاع السياحة في إمارة دبي، أوضح المري أن "القطاع تأثر بشكل كبير"، مؤكدا في الوقت ذاته "أن القطاع سيرتد ويتطور وسيركز على الصحة والنظافة والتعقيم الدائم للمنشآت السياحية"، ما سيعني على الأرجح ارتفاع تكاليف الفنادق.

وأعلنت حكومة دبي، الأسبوع الماضي، أنها ستخفف من الإغلاق الصارم وتسمح بإعادة تشغيل بعض الأنشطة التجارية وأنشطة النقل، فيما دعمت الحكومة القطاع السياحي في الإمارة بتخفيض رسوم، بما فيها تخفيض رسوم البلدية بنسبة 50%.