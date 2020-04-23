ناقل منخفض التكلفة.. "العربية للطيران" تحصل على رخصة تشغيل‎ في أبوظبي

أعلنت شركة "العربية للطيران أبوظبي"، وهي مشروع مشترك بين الاتحاد للطيران والعربية للطيران الإماراتيتين، اليوم الخميس، إنها حصلت على رخصة التشغيل الجوي.

وأضافت العربية للطيران، في بيان، أن تدشين العمليات، الذي جرى التخطيط لأن يكون خلال الربع الجاري من العام، سيعتمد على أوضاع السوق.

و"العربية للطيران - أبو ظبي"، هي شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة، تتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقرا ومركزا رئيسا لعملياتها.

وبعدما تستكمل الشركة كافة الإجراءات اللازمة للبدء بتسيير رحلاتها من أبوظبي، ستصبح خامس ناقلة وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.