بالفيديو.. مصر تعلن تفاصيل كشف أثري ضخم بمنطقة سقارة

كشف أثري جديد.

يقع الكشف في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في منطقة سقارة الأثرية، والتي تم الاعلان فيها خلال العامين الماضيين عن اكتشافات أثرية عديدة تمت بأيادي ابناء المجلس الأعلى للآثار، كان أهمها اكتشاف مقبرة واح تي الملونة الرائعة وخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة والتي عثر بداخلها علي عدد كبير من المومياوات الحيوانية بعضها نادر جدا.

بدأ العمل في هذه المنطقة الواعدة من أبريل 2018 ومازال العمل مستمر حتي الآن. وباستكمال العمل في الموسم الثالث في ابريل 2020 تم الكشف عن بئر مقاساته حوالى 120×90سم بعمق حوالى ١١ متر، تم العثور به على حجرة دفن فى ارضيتها خمس توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.

وفي احدى النيشات تم العثور على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية وعلية كتابات بالمداد الأصفر وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية منها:

365 تمثال اوشابتى من الفيانس بعضها عليه كتابات هيروغليفية –

مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالى 40 سم مزينه بمناظر والوان من جميع الجهات للالهة ايزيس ونفتيس وحورس -

تماثيل خشبية للاله بتاح سوكر اوزير-

ثلاث اوانى كانوبية من الفخار لحفظ الأحشاء، بالإضافة الى العديد من القطع الاثرية الاخرى.

وتم رفع جميع القطع الأثرية الصغيرة من البئر لترميمها وإيداعها بمخازن الوزارة.

.......

وزارة السياحة والآثار

Posted by ‎Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار‎ on Saturday, April 18, 2020