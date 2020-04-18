بالفيديو.. مصر تعلن تفاصيل كشف أثري ضخم بمنطقة سقارة

أعلنت وزارة الآثار المصرية عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة الأثرية، والذي يقع في منطقة جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في منطقة سقارة الأثرية.
ونشرت وزارة الآثار المصرية فيديو على صفحتها في "فيسبوك"، يظهر الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة والتي تضمنت العثور على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية وعليه كتابات بالمداد الأصفر، وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية منها 365 تمثالا، بعضها عليه كتابات هيروغليفية .
وقالت الوزراة في بيان رسمي إن الاكتشاف يضم أيضا مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالي 40 سم مزينة بمناظر وألوان من جميع الجهات للآلهة إيزيس ونفتيس وحورس، وتماثيل خشبية للإله بتاح سوكر أوزير، فضلا عن ثلاثة أوان كانوبية من الفخار لحفظ الأحشاء، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية الأخرى، لافتة إلى أنه تم رفع جميع القطع الأثرية الصغيرة من البئر لترميمها وإيداعها بمخازن الوزارة.
وأظهر الفيلم التسجيلي الذي نشرته الوزارة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، أنه بدأ أعمال التنقيب أبريل 2018، وما زال العمل مستمرًا حتى الآن، موضحة أنه باستكمال العمل في الموسم الثالث في أبريل الحالي، تم الكشف عن بئر مقاساته حوالي 120×90 سم بعمق حوالي 11 مترا، كما عُثر به على حجرة دفن في أرضيتها 5 توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة، بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.
كشف أثري جديد.
يقع الكشف في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في منطقة سقارة الأثرية، والتي تم الاعلان فيها خلال العامين الماضيين عن اكتشافات أثرية عديدة تمت بأيادي ابناء المجلس الأعلى للآثار، كان أهمها اكتشاف مقبرة واح تي الملونة الرائعة وخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة والتي عثر بداخلها علي عدد كبير من المومياوات الحيوانية بعضها نادر جدا.
بدأ العمل في هذه المنطقة الواعدة من أبريل 2018 ومازال العمل مستمر حتي الآن. وباستكمال العمل في الموسم الثالث في ابريل 2020 تم الكشف عن بئر مقاساته حوالى 120×90سم بعمق حوالى ١١ متر، تم العثور به على حجرة دفن فى ارضيتها خمس توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.
وفي احدى النيشات تم العثور على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية وعلية كتابات بالمداد الأصفر وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية منها:
365 تمثال اوشابتى من الفيانس بعضها عليه كتابات هيروغليفية –
مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالى 40 سم مزينه بمناظر والوان من جميع الجهات للالهة ايزيس ونفتيس وحورس -
تماثيل خشبية للاله بتاح سوكر اوزير-
ثلاث اوانى كانوبية من الفخار لحفظ الأحشاء، بالإضافة الى العديد من القطع الاثرية الاخرى.
وتم رفع جميع القطع الأثرية الصغيرة من البئر لترميمها وإيداعها بمخازن الوزارة.
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وزارة السياحة والآثار
Posted by Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار on Saturday, April 18, 2020