بالفيديو.. مصر تعلن تفاصيل كشف أثري ضخم بمنطقة سقارة

أعلنت وزارة الآثار المصرية عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة الأثرية، والذي يقع في منطقة جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في منطقة سقارة الأثرية.

ونشرت وزارة الآثار المصرية فيديو على صفحتها في "فيسبوك"، يظهر الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة والتي تضمنت العثور على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية وعليه كتابات بالمداد الأصفر، وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية منها 365 تمثالا، بعضها عليه كتابات هيروغليفية .

وقالت الوزراة في بيان رسمي إن الاكتشاف يضم أيضا مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالي 40 سم مزينة بمناظر وألوان من جميع الجهات للآلهة إيزيس ونفتيس وحورس، وتماثيل خشبية للإله بتاح سوكر أوزير، فضلا عن ثلاثة أوان كانوبية من الفخار لحفظ الأحشاء، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية الأخرى، لافتة إلى أنه تم رفع جميع القطع الأثرية الصغيرة من البئر لترميمها وإيداعها بمخازن الوزارة.

وأظهر الفيلم التسجيلي الذي نشرته الوزارة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، أنه بدأ أعمال التنقيب أبريل 2018، وما زال العمل مستمرًا حتى الآن، موضحة أنه باستكمال العمل في الموسم الثالث في أبريل الحالي، تم الكشف عن بئر مقاساته حوالي 120×90 سم بعمق حوالي 11 مترا، كما عُثر به على حجرة دفن في أرضيتها 5 توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة، بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.