العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية أسبوعا إضافيا

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية،اليوم السبت، تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لغاية 24 نيسان/أبريل الجاري.
وكان قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق ينتهي منتصف ليل اليوم السبت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي دريد يحيى جاسم، في بيان: إن "تعليق الرحلات الجوية في البلاد سيستمر لغاية يوم الجمعة المقبل 24 أبريل/ نيسان"، موضحا أن "قرار التعليق يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية، باستثناء الرحلات الخاصة بإجلاء العراقيين في الخارج والشحن الجوي".
وكان العراق قد علق تسيير الرحلات الجوية في 17 مارس/آذار الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا، وشملت الإجراءات أيضاً إغلاق الحدود البرية أمام تدفق الوافدين الأجانب، وتعليق الدراسة وحظر التجمعات العامة بكافة أشكالها، فضلاً عن حظر التجوال.
وحتى مساء الجمعة، سجل العراق 1482 إصابة بفيروس كورونا، بينها 81 وفاة و906 حالات تعافٍ.