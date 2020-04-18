العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية أسبوعا إضافيا

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أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، السبت، عن تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لغاية 24 نيسان/أبريل الجاري. وكان قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق، ينتهي منتصف ليل اليوم السبت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي دريد يحيى جاسم، في بيان إن "تعليق الرحلات الجوية في البلاد سيستمر لغاية يوم الجمعة المقبلة 24 إبريل/ نيسان"، موضحا أن "قرار التعليق يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية، باستثناء الرحلات الخاصة بإجلاء العراقيين في الخارج والشحن الجوي". وكان العراق قد علق تسيير الرحلات الجوية في 17 مارس/آذار الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى احتواء تفشي