الكويت تسمح برحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر إلى بلدانهم

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، اليوم السبت، السماح بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر إلى بلدانهم.

وقالت إدارة الطيران المدني (حكومية)، في بيان، إنها ستسمح لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر إلى أوطانهم.

وأشارت إلى أنها ستستقبل طلبات شركات الطيران للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلات المذكورة.

وفي 13 آذار/مارس الماضي، علقت الحكومة الكويتية رحلات الطيران من وإلى مطارها الدولي حتى إشعار آخر؛ في إطار إجراءات احترازية اتخذتها للحد من تفشي فيروس كورونا.

واستثنى قرار تعليق رحلات الطيران، آنذاك، طائرات الشحن ورحلات القادمين من الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وحتى أمس الجمعة، سجلت الكويت 993 إصابة بفيروس كورونا، بينها وفاة واحدة، بحسب بيانات وزارة الصحة.