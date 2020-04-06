ألمانيا تعتزم فرض الحجر الصحي مدة أسبوعين للوافدين إليها

قررت حكومة برلين، يوم الإثنين، فرض الحجر الصحي لمواطنيها ومواطني الاتحاد الأوروبي الوافدين إلى ألمانيا، لمدة أسبوعين؛ في إطار التدابير ضد انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، يوم الإثنين، نقلا عن مسؤولين في الحكومة الألمانية، أن الحجر الصحي الذي سيفرض على الوافدين إلى البلاد، سيكون في المنازل العائدة للمواطنين.

وأضافت الوكالة، أنه لن يُسمح لأحد بدخول الأراضي الألمانية، باستثناء من يقدّم مبررات مقنعة.

ويستثنى من الحجر الصحي، الدبلوماسيون ورجال الأعمال الذين يعتزمون زيارة البلاد لأيام معدودة.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و284 ألفا، توفي منهم أكثر من 70 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 271 ألفا، بحسب موقع ”Worldometer“.