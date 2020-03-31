رئيس الخطوط  التونسية: نخسر يوميا 350 ألف دولار بسبب كورونا‎

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التونسية إلياس المنكبي، إن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ألقت بظلالها بشكل كبير على الشركة وتسببت في تراجع عوائدها على نحو غير مسبوق.

وقال إلياس المنكبي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إنه ”من السابق لأوانه تحديد حجم الخسائر التي ستتكبدها شركة الخطوط الجوية التونسية بسبب وباء كورونا المستجد“، لكنه أكد أن ”توقف كل عمليات النقل الجوي يعني حرمان الشركة من مداخيل يومية تفوق المليون دينار (حوالي 350 ألف دولار)“.

وأوضح المنكبي أن ”ضبط الخسائر يرتبط بالمدة التي ستستغرقها الجائحة وما فرضته من توقف شبه كلي لحركة النقل الجوي في كل أنحاء العالم“، معتبرا أن ”هذا التوقف في مطلق الأحوال يعيق عمليات امتصاص العجز الذي تشهده الشركة“.

وأضاف المنكبي أن ”هذا الوباء يضر بشركة الخطوط الجوية التونسية التي تعاني من عجز مالي مزمن حد منه نسبيا تزايد عدد السياح الوافدين على تونس في السنة الأخيرة وإجراءات التقشف والحوكمة التي اتخذناها“.

وتابع رئيس مدير عام الشركة أن ”من الأشياء التي خففت إلى حد ما من وقع وباء كورونا، أن الفترة الحالية ليست فترة الذروة في النقل الجوي وفي نشاط الخطوط الجوية التونسية ونأمل أن يتم القضاء في أقرب وقت ممكن على تهديد كورونا وأن يتجاوز الجميع حالة الانكماش حتى يشهد الموسم الصيفي توافد المهاجرين والسياح ما يوقف من خسائر الشركة“.

وأشار المنكبي إلى أن ”الواجب الوطني لشركة الخطوط الجوية التونسية وأعوانها جعلهم يسهمون دون حسابات وبروح وطنية وإنسانية عالية في رحلات إعادة التونسيين العالقين في عدة مدن إلى بلادهم وتمت العملية في أحسن الظروف من الناحية الصحية وأيضا من الناحية اللوجستية“ وفق تأكيده.