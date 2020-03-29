رغم تفشي كورونا.. الخطوط القطرية: سنواصل الرحلات ما دامت هناك ضرورة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر اليوم الأحد أن الشركة ستواصل تسيير رحلات ما دامت هناك ضرورة لإعادة المسافرين إلى أوطانهم، لكنه حذر من نفاد السيولة قريبا.

وقال الباكر ”لدينا ما يكفينا من السيولة لفترة قصيرة جدا“، مضيفا أن ”الشركة ستضطر في النهاية إلى طلب الدعم من مالكها، (الحكومة القطرية)“.

والخطوط القطرية من بين عدد قليل من شركات الطيران العالمية التي لم تتوقف تماما بعد أن دمر فيروس كورونا الطلب على السفر بين عشية وضحاها.

يأتي ذلك وسط مخاوف لدى الدول من المصابين المحتملين القادمين من الخارج عبر رحلات جوية، ما دعاها لغلق مطاراتها ومنافذها الجوية، لضمان منع وصول المزيد من الإصابات بالفيروس.