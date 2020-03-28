الخطوط الجوية التركية تعلق بيع التذاكر الداخلية مؤقتا‎

أعلنت الخطوط الجوية التركية، السبت، تعليق بيع تذاكر الرحلات الداخلية مؤقتا، بهدف التنسيق مع السلطات، في ظل منع السفر إلا بتصريح، ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المستشار الإعلامي للخطوط الجوية يحيى أوستون، في تغريدة عبر ”تويتر“، إن ”بيع تذاكر الرحلات الداخلية جرى تعليقها مؤقتا إلى حين تأسيس بنية تحتية للتواصل مع وزارة الداخلية، في ظل ضرورة الحصول على تصريح من السلطات لأجل السفر“.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الخطوط الجوية أن رحلات الطيران الداخلية ستسير إلى 14 ولاية فقط اعتبارا من منتصف ليل السبت/ الأحد.

وقالت إن الولايات المعنية هي إسطنبول، وأنقرة، وصامسون، وطرابزون، وأرضروم، ووان، ودياربكر، وملاطية، وغازي عنتاب، وقيصري، وقونية، وأضنة، وأنطاليا، وإزمير.

وفي السياق، أصدرت وزارة الداخلية، فجر السبت، تعميما ينص على أن رحلات حافلات الركاب بين الولايات ستكون بموجب تصاريح من الولاة، اعتبارا من 5 مساء السبت (14.00 تغ).

يأتي ذلك في إطار التدابير الوقائية التي تتخذها السلطات لمكافحة الفيروس.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 622 ألفا، توفي منهم أكثر من 28 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 137 ألفا.