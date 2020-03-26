إيران تحظر السفر بين المدن وتمدد تعليق الدراسة

بدأت إيران تنفيذ حظر على السفر بين المدن، اليوم الخميس، وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في الدولة التي تشهد أكبر انتشار للفيروس في الشرق الأوسط، وفق مسؤول إيراني.

وقال عضو المركز الوطني الإيراني لمكافحة فيروس كورونا، حسين ذو الفقاري: ”يجب على أولئك الذين سافروا لقضاء عطلة رأس السنة الفارسية العودة إلى مدنهم على الفور دون التوقف في أي مدن في طريق عودتهم لديارهم“.

وأضاف في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أنه ”تم تمديد إغلاق الجامعات والمدارس وكذلك تعليق التجمعات“ مؤكدًا أن منتهكي هذه الإجراءات سيواجهون عواقب قانونية.