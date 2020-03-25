مصر تعيد 350 من مواطنيها العالقين في الكويت‎

وصلت مطار القاهرة الدولي يوم الأربعاء الرحلة رقم ”611“ التابعة لخطوط مصر للطيران قادمة من الكويت وعلى متنها 350 مصريا من الذين كانوا عالقين داخل الكويت بعد قرار حظر الطيران.

وقالت شركة ”مصر للطيران“ إنها ستقوم بتسيير رحلة استثنائية لمدة أسبوع لإعادة المصريين الراغبين في العودة من الكويت إلى القاهرة.

وكانت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، قالت إن مصر قامت بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني الكويتية بتنظيم رحلات استثنائية لعودة المصريين من الكويت، وذلك بعد قرار“مصر للطيران“ في 7 مارس/آذار الجاري تعليق الرحلات مع الكويت كنتيجة لقيام السلطات الكويتية بتعليق الرحلات مع بعض الدول تشمل مصر لمواجهة فيروس كورونا .

كما كشفت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، في بث على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع ”فيس بوك“، اليوم عن التنسيق مع السلطات البريطانية لتسيير رحلتين جويتين يوم الخميس من لندن إلى القاهرة تحديدًا من مطار ”جاتويك“؛ لإعادة المصريين العالقين في المملكة المتحدة على متن هاتين الطائرتين.

وطالبت ”مكرم“ المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى وطنهم، بضرورة الإسراع في التسجيل عبر الموقع الآتي www.flyaircairo.com، على الرحلتين ”SM 4456″، و“SM 2458“.

وأكدت“ مكرم“ أن هناك عددًا من المحددات تتيح اتخاذ قرار إعادة المصريين من بعض الدول، أولها تحديد الأعداد الراغبة في العودة عن طريق رؤساء الجاليات وإبلاغها للسفارة أو لغرفة عمليات وزارة الهجرة الخاصة بالعالقين.

أما الأمر الثاني هو التنسيق بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة خارجية الدولة الأخرى للموافقة على تسيير طيران استثنائي وفقا لما تحدده كل دولة من إجراءات احترازية، والأمر الثالث هو التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصرية لتخصيص رحلة والإعلان عنها.