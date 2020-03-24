”كورونا“ قد يكبد قطاع النقل الجوي 252 مليار دولار

المصدر: ا ف ب

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، اليوم الثلاثاء، أن يخسر قطاع الطيران في العالم 252 مليار دولار من عائداته هذا العام؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، أي ما يعادل ضعف توقعاته السابقة في هذا الإطار التي بلغت 113 مليار دولار.

وقال مدير عام الاتحاد ألكسندر دو جونياك: ”إنها أكثر الأزمات عمقاً التي مرت على قطاعنا على الإطلاق“.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، داعياً الحكومات لتقديم مساعدة لمواجهة ”أزمة السيولة“.

وأضاف: ”نحتاج إلى حزمة طارئة من المساعدات، ونحتاج خصوصا إلى سيولة“.

وباتت الأزمة تلقي بثقلها على 98% من الرحلات التجارية في العالم، بحسب ”إياتا“ التي أوضحت أنه في مطلع العام كانت شركة طيران متوسطة تملك أموالا تكفيها لشهرين.

والأسبوع الماضي، وجهت شركات طيران، اضطر العديد منها إلى وقف أسطولها بالكامل بسبب القيود على السفر جراء وباء كوفيد-19، نداء استغاثة للحصول على مساعدات عاجلة تصل إلى 200 مليار دولار (185 مليار يورو).

وتضم ”إياتا“ 290 شركة طيران تمثل 82% من إجمالي الرحلات العالمية، وطلبت ”دعما ماليا مباشرا“ للرحلات التجارية والشحن لتعويض خسائرها، وأيضا قروضا وضمانات وافقت عليها الحكومات والمصارف المركزية، وصولا إلى تخفيف الضرائب والضمان الاجتماعي.