الاتحاد للطيران تعلق جميع رحلاتها 14 يوما

أعلنت الاتحاد للطيران عن تعليق جميع رحلاتها من وإلى وعبر أبوظبي، مؤقتا، بتوجيهات أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للطيران المدني، بتعليق جميع الرحلات القادمة والخارجة ورحلات الربط في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وحماية المواطنين والمقيمين والمسافرين الدوليين.

وسيبدأ تعليق الرحلات من وإلى مطار أبوظبي الدولي، ابتداء من الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي، من مساء الخميس الموافق للخامس والعشرين من مارس، ولمدة 14 يوما، كبداية، أو إلى حين صدور توجيهات مغايرة من السلطات المعنية، على أن تستثنى رحلات الشحن ورحلات الإجلاء والطوارئ.

وقالت الشركة، إنه بالنسبة للمسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات، تم اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة باسترداد التذاكر، أو تغيير مواعيد الرحلات لحين استئناف الخدمات.