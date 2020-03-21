الخطوط المغربية تعلق رحلاتها المحلية حتى إشعار آخر

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أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية تعليق جميع رحلاتها المحلية، حتى إشعار آخر تفعيلا لقرار الحكومة في إطار ”حالة الطوارئ الصحية“. وأوضحت الشركة، في بيان أنه يمكن للعملاء الحصول على مزيد من المعلومات حول التدابير التجارية المتخذة جراء هذا القرار.