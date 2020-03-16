الجزائر تعلق الرحلات الجوية نحو 11 بلدا أفريقيا وعربيا ‎

وجه رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، شركة الطيران الحكومية ووزارة النقل، إلى تعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من خمس دول عربية، اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وجاء ذلك بالتزامن مع تسجيل وزارة الصحة 6 حالات إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد في الجزائر ليرتفع العدد إلى 60 إصابة أغلبها لرعايا أجانب وجزائريين مغتربين، وسط مطالب شعبية بإغلاق الحدود البرية مع الجارة الشرقية تونس، حيث يتوافد رعايا جزائريون مقيمون قي دول أوروبية أضحت بؤرة للوباء العالمي.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان اليوم الإثنين، إن الإجراء الجديد يرمي إلى ”تعزيز تدابير الوقاية من انتشار كورونا فيروس (كوفيد ـ 19) على الـتراب الوطني، وأن القرار يخص تعليقا مؤقتا لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من تونس و القاهرة و دبي والدوحة والأردن ”.

وتابع البيان أن ”هذا التعليق الاستثنائي الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية، سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا المسافرين حاليا فـي البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركات النقل الجوي“.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، قررت السلطات الجزائرية توقيف جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من ست دول من منطقة الساحل الأفريقي، اعتبارا من يوم الخميس القادم.

وقال بيان حكومي إن الأمر يتعلق بالرحلات المتجهة والقادمة نحو نواكشوط (موريتانيا)، وباماكو (مالي)، ونيامي (النيجر)، داكار (السنغال)، وأبيدجان (كوت ديفوار)، و واغادوغو (بوركينافاسو).

وتضاعفت المخاوف من إمكانية ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس القاتل، مع انتقادات لاذعة تطال الحكومة الجزائرية بسبب التعاطي الرسمي مع ”قضية كورونا“ وتضارب تصريحات الوزراء والمسؤولين.