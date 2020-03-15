ليبيا توقف السفر لمواجهة ”كورونا“

أوقفت الحكومة الليبية حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا ابتداء من الخميس المقبل، تحسبا من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية تم استثناء حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية من القرار، وإيقاف كل ما عداها.

ووفق البيان، فإن هذا البلاغ جاء بعد اجتماع عقد في مطار بنينا الدولي صباح يوم الأحد، بين القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين بحثوا الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والجيش لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا.

وخلص الاجتماع إلى ”ضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى في كل أنحاء البلاد والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، بما فيها إيقاف حركة السفر من وإلى ليبيا“.

وأشار البيان إلى أن ”المجتمعين أكدوا على ضرورة توفير كل الإمكانيات والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المواطنون لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في حال وصوله إلى البلاد“.