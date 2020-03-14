دبي تغلق 4 متنزهات ترفيهية حتى نهاية مارس خشية كورونا

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أعلنت دبي اليوم السبت، إغلاقا مؤقتا لأربعة متنزهات ومقاصد سياحية رئيسية حتى نهاية شهر آذار مارس الجاري، وسط مخاوف متعلقة بتفشي فيروس كورونا. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان ”في إطار حرص دبي باركس آند ريزورتس على صحة وسلامة جميع الزوار والموظفين، فإنها تعلن عن إغلاق مؤقت للمتنزهات الترفيهية في موشنجيت دبي وليجولاند دبي وحديقة…