دبي تغلق 4 متنزهات ترفيهية حتى نهاية مارس خشية كورونا

أعلنت دبي اليوم السبت، إغلاقا مؤقتا لأربعة متنزهات ومقاصد سياحية رئيسية حتى نهاية شهر آذار مارس الجاري، وسط مخاوف متعلقة بتفشي فيروس كورونا.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان ”في إطار حرص دبي باركس آند ريزورتس على صحة وسلامة جميع الزوار والموظفين، فإنها تعلن عن إغلاق مؤقت للمتنزهات الترفيهية في موشنجيت دبي وليجولاند دبي وحديقة الألعاب المائية ليغولاند ووتر بارك دبي وبوليوود باركس دبي حتى نهاية آذار مارس 2020، لحين الانتهاء من تقييم الوضع العالمي الراهن“.
وفي وقت سابق اليوم، وجهت دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي، بتأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس/ آذار الجاري في الإمارة حتى نهاية الشهر، بما في ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية.
"دي إكس بي إنترتيمنتس" تعلن عن إغلاق المنتزهات الترفيهية بشكل مؤقت، وذلك حتى نهاية مارس 2020 لحين الانتهاء من تقييم الوضع العالمي الراهن. pic.twitter.com/4hJ5H4lIwH
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 14, 2020