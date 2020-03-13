المغرب يقرر تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا

قرر المغرب، اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، من وإلى فرنسا، حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا.

وأجرى الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشاورات بهذا الخصوص، وذلك في أعقاب المبادلات التي جرت بين السلطات الحكومية المختصة في البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن سابع حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد ضمنها حالة وفاة واحدة، بينما شفيت حالة واحدة حتى الآن.

وسُجلت في فرنسا 13 حالة وفاة وقرابة 600 إصابة جديدة بالفيروس.

وأكد حسن عبيابة المتحدث باسم الحكومة المغربية، الخميس، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الوضع تحت السيطرة والمغرب مستعد لمواجهة تفشي الوباء المحتمل.