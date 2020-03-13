موريتانيا تلغي الرحلات السياحية القادمة من فرنسا خوفا من كورونا

ألغت الحكومة الموريتانية، الرحلات السياحية القادمة من فرنسا، باتجاه الشمال الموريتاني بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة التجارة والسياحة الموريتانية، اليوم الجمعة، تعليقا على القرار إن إلغاء كل الرحلات السياحية القادمة من فرنسا، إلى مدينة ”أطار“ شمالي البلاد جاء ”كإجراء احترازي لمواجهة وباء كورونا“.

وكان مقررا أن تصل غدا السبت رحلة مباشرة من مدينة مرسيليا الفرنسية، باتجاه مدينة أطار، تحمل عشرات السياح من مختلف الجنسيات الأوروبية، في إطار الموسم السياحي بموريتانيا.

ولم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس ”كورونا“ في موريتانيا، رغم تسجيل حالات في الدول المجاورة لها كالسنغال والمغرب والجزائر.

وأعلنت السلطات الموريتانية اتخاذ إجراءات احترازية، عند المطارات الدولية والمعابر الحدودية البرية، للكشف عن الفيروس، ووضعت أجهزة فحص للكشف على جميع المسافرين.

وأعلنت فرنسا تسجيل قرابة 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا و86 حالة وفاة، فيما قررت بعض الدول الأفريقية تعليق الرحلات الجوية مع الدول التي ينتشر فيها الفيروس، في أوروبا وآسيا.