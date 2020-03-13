الإمارات تعلق الرحلات الجوية مع إيطاليا باستثناء روما

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب، القادمة من إيطاليا والمتجهة إليها، باستثناء العاصمة روما، اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

ويأتي القرار بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، في إطار الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا.

واشترطت الهيئة العامة للطيران المدني على كافة القادمين من مطار روما الدولي، ”الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة، يتم تطبيقها في مطارات الدولة عند وصولهم؛ للتأكد من سلامة المسافرين من الفيروس“.

وقالت في بيان، اليوم الجمعة، ”إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتحليل للأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في إيطاليا، الذي تتابعه الجهات المختصة بشكل متواصل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المستجدات والتطورات كافة، المتعلقة بانتشار الفيروس“.

ودعت الهيئة الإماراتية مسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالقرار، للتحقق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم؛ للحصول على التحديثات في هذا الشأن.