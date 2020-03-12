المغرب يتفق مع إسبانيا والجزائر على تعليق الرحلات الجوية بسبب ”كورونا“

اتفق المغرب وإسبانيا على تعليق الرحلات الجوية والبحرية بينهما حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما جرى اتفاق آخر بين المغرب والجزائر على تعليق الرحلات الجوية بينهما.

وقال بيان لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ”المملكة المغربية بتشاور مع السلطات الإسبانية، قررت تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، من وإلى إسبانيا، حتى إشعار آخر“.

من جانبها، أعلنت الجزائر اتفاقها مع المغرب، على وقف الرحلات الجوية بينهما بشكل مؤقت.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان صدر ليلة الجمعة، إن القرار الصادر عن رئيس البلاد عبدالمجيد تبون، جاء بالاتفاق المشترك بين حكومتي البلدين.

وأوضحت الرئاسة أن ”الإجراء احترازي ويهدف لمنع تفشي فيروس كورونا“.

وكان المغرب قد سجل رسميا 6 حالات إصابة بفيروس كورونا، توفيت حالة منهم، وتعود لامرأة تبلغ من العمر 89 عاما.

وقال حسن عبيابة المتحدث باسم الحكومة المغربية يوم الخميس، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن الوضع تحت السيطرة والمغرب مستعد لمواجهة تفشي الوباء المحتمل.

أما في الجزائر، أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا، بالتزامن مع الكشف عن إصابتين جديديتين، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 26 حالة.

ودعت السلطات الجزائرية مواطنيها المضطرين للذهاب إلى البلدان التي ينتشر فيها الفيروس، إلى تأجيل رحلاتهم، كما أهابت بالرعايا الجزائريين المتواجدين في هذه البلدان، لتأجيل زياراتهم العائلية للجزائر إلا للضرورة القصوى.

وكان الرئيس عبدالمجيد تبون، قرر إغلاق كافة المدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم الديني والأهلي، إضافة إلى وقف كافة التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية.