السودان يغلق حدوده مع مصر ويعلق رحلات الطيران من وإلى 8 دول بسبب كورونا

أعلن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الخميس، اتخاذ سلسلة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا .

وقررت الحكومة السودانية إغلاق حدود البلاد مع مصر، ومنع دخول الأجانب من الدول الموبوءة بفيروس كورونا، وحذرت المواطنين من السفر إلى الدول المصابة بكورونا.

ومنع قرار صادر من وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، عمر بشير مانيس، دخول وإصدار تأشيرات دخول الأجانب من دول (كوريا، الصين، إيطاليا، إيران، فرنسا، إسبانيا، اليابان، مصر)، بالإضافة لأي دولة تضاف من قبل اللجنة الفنية العليا حسب مستجدات انتشار وباء كورونا.

وحذر مانيس المواطنين بتجنب السفر للمناطق الموبوءة إلا للضرورة القصوى.

وبحسب القرار، وجه مجلس الوزراء بتعليق الرحلات مع الدول المذكورة وفق تقرير منظمة الصحة العالمية للوضع الوبائي، مشتملاً على عدد الحالات وثبوت العدوى المحلية.

وشمل القرار إغلاق المعابر الحدودية مع مصر وهي (اشكيت – أرقين – حلفا النهري).

ووجه بدعم المعابر والمنافذ وتنفيذ خطة الاستعداد والاستجابة الشاملة للوباء، بتكامل جهود كل الجهات ذات الصلة.

وذكر القرار التنسيق بين وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال الأسبوع الحالي؛ لتجهيز المعسكرات والمرافق المناسبة الكافية وتحويلها لعنابر إيواء مؤقت في مناطق إستراتيجية لضمان التغطية الجغرافية.

وأوصى مانيس بتفادي التجمعات الكبيرة داخل البلاد، ووجه وزارات الثقافة والإعلام تكثيف الجهود لنشر الوعي الصحي، وبث الرسائل التوعوية للمواطنين في جميع أجهزة الإعلام بالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما أعلنت سلطات الطيران المدني السوداني تعليق رحلات الطيران من وإلى ثماني دول: ”مصر – الصين – إيران – إيطاليا – إسبانيا – اليابان – كوريا الجنوبية – كوريا الشمالية“، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقرَّرت إدارة شركة مطار الخرطوم الدولي، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني والجهات ذات الصلة، تقليص عدد الرحلات لشركات الطيران الأجنبية القادمة إلى مطار الخرطوم، إلى رحلة واحدة فقط في اليوم، وذلك اعتبارًا من الثانية من صباح غد الجمعة، تحوُّطاً لمنع دخول وانتشار فيروس كورونا.

وقال مدير عام مطار الخرطوم، عصام الدين أحمد محمد طاهر، في تصريح صحفي، إن الخطوة تصبُّ في اتجاه تطبيق الوسائل الوقائية والاحترازية لحماية البلاد من فيروس كورونا.

وتأتي الإجراءات الاحترازية وسط تأكيدات السلطات الصحية في السودان، اليوم الخميس، بعدم وجود إصابات أو حالات اشتباه بفيروس كورونا.