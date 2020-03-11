لبنان يعلن وقف كل الرحلات من وإلى الدول التي تفشى فيها كورونا‎

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستوقف كل رحلات الطيران والسفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين وإيران؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف دياب أن لبنان قرر كذلك منع دخول المسافرين من فرنسا ومصر وسوريا والعراق وإسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا، مشيرًا إلى أن أمام المواطنين اللبنانيين والدبلوماسيين وموظفي المنظمات غير الحكومية أربعة أيام للعودة إلى لبنان.
وتابع قائلا: إن عددا من الإجراءات سيتم اتخاذها لإغلاق أماكن عامة مثل المراكز التجارية والمطاعم، محذرا من التجمعات العامة.