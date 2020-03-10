شركة طيران نرويجية تلغي 3 آلاف رحلة بسبب كورونا

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أعلنت شركة الطيران النرويجية ”اير شاتل“ المنخفضة التكلفة إلغاء نحو 3 آلاف رحلة بين منتصف آذار/مارس ومنتصف حزيران/يونيو، ما يمثل 15% من قدرة الخطوط عن تلك الفترة، فيما يوجه فيروس كورونا المستجد ضربة لقطاع السفر. وقالت الشركة، في بيان، إن الخطوط النرويجية شهدت في الأسبوع الماضي تراجعا في الطلب على الحجوزات المستقبلية. وتابعت: ”ستقوم الشركة بإلغاء…