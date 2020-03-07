”مصر للطيران“ تلغي رحلاتها اليومية إلى الكويت

أعلنت الشركة المصرية ”مصر للطيران“، إلغاء جميع رحلاتها اليومية إلى الكويت، وذلك اعتبارا من السبت وإلى حين إشعار آخر.

وقال بيان صادر عن وزارة الطيران في مصر، إن قرارها بإلغاء الرحلات إلى الكويت، بسبب قرار السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع.

واعتذرت ”مصر للطيران“ في بيانها من عملائها المتضررين من القرار، وطالبتهم بالرجوع إلى مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي من أجل مراجعة وتعديل حجوزاتهم.

جدير بالذكر أن السلطات الكويتية كانت قد أعلنت وقف الرحلات الجوية إلى 7 دول هي: مصر، الفلبين، سوريا، لبنان، سريلانكا، بنغلاديش والهند بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبيّنت أن وقف الرحلات قد يستمر إلى أسبوع حتى تتوفر لدى الدولة الأجهزة الضرورية لإجراء الفحوصات اللازمة على الوافدين القادمين إلى البلاد لضمان الأمن الصحي وعدم تفشي الفيروس في الكويت.

بيان إعلامي القاهرة ٧ مارس ٢٠٢٠ بالإشارة للقرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر اعتبارا من اليوم ولمدة اسبوع

تعتذر الشركة الوطنية مصرللطيران عن إلغاء رحلاتها اليومية الى الكويت وذلك اعتبارا من اليوم ٧ مارس 2020 ولحين إشعار آخر. . pic.twitter.com/XAPyJffikB — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) March 7, 2020

وفي السياق، دعت السفارة الكويتية في القاهرة، اليوم، مواطنيها للتواصل معها لتنظيم عودتهم إلى الكويت بأسرع وقت ممكن، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء الكويتية.